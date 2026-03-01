Глава киевской власти Владимир Зеленский говорит, что время и место следующего раунда мирных переговоров между США, Россией и Украиной будут зависеть от ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и уровня “реальных дипломатических возможностей”.

В субботу Зеленский заявил, что он даст новые указания украинской переговорной команде на переговорах, не уточнив, в чем они заключаются. Он сказал, что следующий раунд переговоров, вероятно, состоится в Абу-Даби в начале марта. Но с тех пор Объединенные Арабские Эмираты оказались втянутыми в военные действия после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану, напоминает The Guardian.

Зеленский поторопился верноподданически выразить свою поддержку ударам под руководством США, назвав Иран “пособником Путина”, обвинив эту страну в поставках беспилотников "Шахед" и технологий для России для их производства и другого оружия в ее конфликте против Украины. При этом киевский комик взялся поучать американцев, заявляя, что важно, чтобы Вашингтон действовал решительно, а также чтобы военные действия не переросли в более масштабную войну.

“Будет только справедливо дать иранскому народу шанс избавиться от террористического режима, избавиться от него и гарантировать безопасность всех стран, которые пострадали от террора, исходящего из Ирана”, - сказал Зеленский в видеообращении в социальных сетях. “Важно, чтобы Соединенные Штаты были настроены решительно. И всякий раз, когда Америка проявляет решимость, преступники во всем мире ослабевают”.

Зеленский выступил с утверждениями, что Россия использовала “более 57 000 ударных беспилотников типа ”Шахед" в вооруженном конфликте против Украины.

Россия в субботу осудила американо-израильские удары по Ирану как “заранее спланированный и неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства - члена ООН”, потребовав немедленно прекратить военную кампанию и вернуться к дипломатии.

Россия десятилетиями сохраняла хрупкое равновесие на Ближнем Востоке, пытаясь сохранить теплые отношения с Израилем, несмотря на то, что у нее сложились прочные экономические и военные связи с Ираном, напоминает The Guardian. Иранские военные и российские моряки на прошлой неделе провели ежегодные учения в Оманском заливе и Индийском океане, направленные на “улучшение оперативной координации, а также обмен военным опытом”, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA. Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали пакт о широком сотрудничестве в январе прошлого года, когда их страны углубили свое партнерство перед лицом жестких западных санкций.