Байден предупредил о грядущей попытке Трампа «украсть» выборы

Экс-президент США Джо Байден предупреждает, что Дональд Трамп попытается "украсть" промежуточные выборы, намеченные на ноябрь. В редком публичном выступлении бывший президент заявил, что Соединенные Штаты переживают "темные дни", и призвал американцев голосовать.

Джо Байден в своем редком публичном выступлении предупредил, что его преемник на посту президента Дональд Трамп попытается “украсть” промежуточные выборы, пишет The Guardian.

Выступая в Южной Каролине, где его чествовали за его жизненные достижения в политике, Байден в своей речи, произнесенной за несколько часов до того, как администрация Трампа начала атаки на Иран, также заявил, что США переживают “темные дни”.

Повторяя фразу из предвыборной кампании 2020 года, в ходе которой он победил Трампа и положил конец его первому президентству, Байден сказал собравшимся в Музее искусств Колумбии в пятницу, что “битва за душу этой нации - это та битва, которая на самом деле никогда не закончится”. Одновременно демократ раскритиковал план Трампа ввести потенциально запретительные требования к голосованию в преддверии промежуточных выборов.

“Вот хорошая новость”, - продолжил Байден. “В Америке власть пока по-прежнему принадлежит народу. И способ продемонстрировать свою силу - это голосовать, прийти и проголосовать. И, ребята, когда мы так поступаем, это плохая новость для Дональда Трампа, и он это знает. Вот почему он пытается возводить все новые и новые барьеры – возводить их. Он пытается сорвать выборы, потому что знает, что не сможет завоевать ваши голоса, поэтому он собирается сделать все возможное, чтобы вы не захотели голосовать”.

Как подчеркивает The Guardian, 83-летний Байден практически не попадал в поле зрения общественности с тех пор, как покинул свой пост и прошел курс лечения от агрессивной формы рака предстательной железы. Он не упоминал о своем здоровье в пятницу, когда критиковал Трампа за его недавнее обращение о положении в стране и иммиграционные репрессии, в ходе которых федеральные агенты убили граждан США Рене Гуд и Алекса Претти в Миннеаполисе в январе.

“Он не упомянул Рене Гуд, Алекса Претти... Не предложил даже слова утешения их семьям”, - сказал Байден.

Байден также отметил, что Трамп “не произнес ни слова поддержки, даже признания” во время своей речи перед жертвами сексуального преступника и опозоренного финансиста Джеффри Эпштейна, который, как сообщается, покончил с собой, находясь в федеральном заключении в 2019 году. Трамп был одним из многих бывших влиятельных друзей Эпштейна, напоминает The Guardian.

Речь Байдена прозвучала в тот момент, когда рейтинг одобрения Трампа достиг исторического минимума. Ранее в феврале Исследовательский центр Associated Press-Norc по связям с общественностью обнаружил, что 61% американцев не одобряют его деятельность, в то время как недавний опрос NPR / PBS News / Marist показал, что большинство взрослых американцев считают, что Трамп ведет страну в неправильном направлении.

Байден отказался от своей кампании по переизбранию в 2024 году после провального выступления на дебатах в июне того же года. Он выдвинул кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на пост своего преемника, но Трамп в конечном итоге победил ее позже в том же году и вернулся в Белый дом.