В МИД Ирана сделали заявление о гибели ряда военачальников

В МИД Ирана подтвердили гибель главкома КСИР Мохаммада Пакпура, начальника Генштаба ВС Абдольрахима Мусави, главы Минобороны Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне Али Шамхани.

«Эти великие люди... стояли на передовой защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что в республике не будут вести переговоры с США.