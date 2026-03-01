Раскрыта роль ЦРУ в ликвидации Израилем иранских лидеров

По словам осведомленных источников, убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских деятелей произошло после тесного обмена разведданными между Соединенными Штатами и Израилем.

Незадолго до того, как Соединенные Штаты и Израиль были готовы нанести удар по Ирану, ЦРУ установило местонахождение, пожалуй, самой важной цели: аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера страны, пишет The New York Times.

По словам источников, знакомых с ходом операции, ЦРУ следило за аятоллой Хаменеи в течение нескольких месяцев, приобретая все большую уверенность в его местонахождении и действиях. Затем американскому шпионскому агентству стало известно, что встреча высших должностных лиц Ирана состоится в субботу утром в резиденции руководства в центре Тегерана. Самое главное, ЦРУ узнало, что верховный лидер Хаменеи будет находиться на месте.

По словам официальных лиц, осведомленных об этих решениях, Соединенные Штаты и Израиль решили скорректировать сроки своего нападения, отчасти для того, чтобы воспользоваться новыми разведывательными данными.

Эта информация предоставила двум странам возможность добиться важной и скорой победы: ликвидировать высокопоставленных иранских чиновников и убить аятоллу Хаменеи, пишет The New York Times.

Удивительно быстрое устранение верховного лидера Ирана отразило тесную координацию и обмен разведданными между Соединенными Штатами и Израилем в преддверии нападения, а также глубокие разведывательные данные, которые эти страны собрали об иранском руководстве, особенно после прошлогодней 12-дневной войны. Операция также продемонстрировала неспособность иранских лидеров принять надлежащие меры предосторожности, чтобы не выдать себя в то время, когда и Израиль, и США посылали четкие сигналы о том, что они готовятся к войне.

NYT: масштабная операция Трампа против Ирана вызвала панику в США

ЦРУ передало Израилю свои разведданные, которые свидетельствовали о “высокой достоверности” позиции аятоллы Хаменеи, по словам людей, ознакомленных с разведданными, комментирует The New York Times.

Израиль, используя разведданные США и свои собственные, провел операцию, которую планировал в течение нескольких месяцев: целенаправленное убийство высокопоставленных руководителей Ирана.

Правительства Соединенных Штатов и Израиля, которые первоначально планировали нанести удар ночью под покровом темноты, приняли решение скорректировать сроки, чтобы воспользоваться информацией о собрании в правительственном комплексе в Тегеране в субботу утром. Лидеры должны были встретиться там, где расположены офисы президента Ирана, верховного лидера и Совета национальной безопасности Ирана.

Израиль решил, что на встрече будут присутствовать высшие должностные лица министерства обороны Ирана, в том числе главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур; министр обороны Азиз Насирзаде; глава Военного совета адмирал Али Шамхани; Сейед Маджид Мусави, командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции; заместитель министра разведки Мохаммад Ширази и другие.

Операция началась в Израиле около 6 часов утра, когда истребители взлетели со своих баз. Для нанесения удара потребовалось относительно немного самолетов, но они были вооружены боеприпасами большой дальности и высокой точности.

Через два часа и пять минут после взлета самолетов, примерно в 9:40 утра в Тегеране, ракеты дальнего радиуса действия поразили комплекс. В момент нанесения удара высокопоставленные представители иранской национальной безопасности находились в одном из зданий комплекса, а Али Хаменеи - в другом близлежащем здании.

“Удар, нанесенный этим утром, был нанесен одновременно по нескольким объектам в Тегеране, в одном из которых собрались высокопоставленные лица иранского политического эшелона безопасности”, - написал представитель министерства обороны Израиля в сообщении, с которым ознакомилась New York Times.

Чиновник заявил, что, несмотря на подготовку Ирана к войне, Израилю удалось добиться “тактической внезапности” в результате нападения на комплекс.

Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев, констатирует The New York Times.

В воскресенье иранское государственное информационное агентство IRNA подтвердило гибель двух высокопоставленных военачальников, которых, по словам Израиля, он убил в субботу: контр-адмирала Шамхани и генерал-майора Пакпура.

Люди, осведомленные об операции, описали ее как результат хорошей разведки и многомесячной подготовки. В июне прошлого года, когда планировалось нанести удар по ядерным объектам Ирана, президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты знали, где скрывается аятолла Хаменеи, и могли убить его.

По словам бывшего американского чиновника, эта разведывательная информация была основана на той же сети, на которую Соединенные Штаты опирались в субботу. Но с тех пор информация, которую Соединенным Штатам удалось собрать, только улучшилась, по словам бывшего чиновника и других лиц, ознакомленных с разведданными. По словам бывшего чиновника, во время этой 12-дневной войны Соединенные Штаты узнали еще больше о том, как верховный лидер и Корпус стражей исламской революции общались и действовали в условиях давления. Соединенные Штаты использовали эти знания, чтобы отточить свою способность отслеживать Аятоллу Хаменеи и предсказывать его передвижения.

Соединенные Штаты и Израиль также собрали информацию о местонахождении ключевых сотрудников иранской разведки. По словам людей, знакомых с ходом операции, в ходе последующих ударов после нападения на резиденцию руководства в субботу были нанесены удары по местам, где находились руководители разведки.

Главному офицеру иранской разведки удалось спастись, но высшие чины иранских спецслужб были уничтожены, по словам людей, проинформированных об операции, заключает The New York Times.