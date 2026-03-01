Иран подтверждает, что начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, а также министр обороны Азиз Насирзаде погибли. Об этом сообщает госагентство IRNA.

Агентство опубликовало список из четырех фамилий, в котором упомянуты глава генштаба ВС Ирана, министр обороны, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

Власти США считают, что в результате ударов по территории Ирана погибли около 40 членов руководства республики.

Последствия агрессии против Ирана: война распространилась на весь Ближний Восток

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В результате в Исламской Республике были атакованы многие города. Также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ.