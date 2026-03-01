Агрессия США и Израиля против Ирана грозным эхом отозвалась по всему Ближнему Востоку. Взрывы ракет и беспилотников сотрясают Арабские Эмираты, Бахрейн, Иорданию и Кувейт.

Иран нанес удар по всемирно известному отелю Fairmont в Дубае, на фоне того, что война, развязанная США и Израилем против Ирана, быстро распространилась на остальной Ближний Восток в субботу, пишет The Guardian.

Жители в шоке наблюдали, как иранская ракета попала в пятизвездочный отель в роскошном районе Пальма Джумейра в Дубае (ОАЭ). На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у входа в отель вспыхнул пожар, в результате которого четыре человека получили ранения.

Позже власти Дубая заявили, что обломки перехваченного беспилотника вызвали пожар в знаменитом роскошном отеле города Бурдж Аль Араб и международном аэропорту Дубая. В сообщении Abu Dhabi Airports, опубликованном на платформе X, говорится, что в результате инцидента в международном аэропорту Зайд в столице ОАЭ погиб один человек и семь получили ранения. Позже это сообщение было удалено, отмечает The Guardian.

“Команды гражданской обороны немедленно отреагировали и взяли инцидент под контроль. Сообщений о пострадавших не поступало”, - написал пресс-центр аэропорта Дубая в своем аккаунте на платформе X.

Пресс-центр также сообщил, что часть международного аэропорта Дубая “получила незначительные повреждения в результате инцидента”, не сообщив дополнительных подробностей.

Один из жителей Дубая сказал, что “все очень напуганы”, поскольку ситуация продолжает ухудшаться: “По всему городу ходят видеозаписи перехватов ракет. Я собираю чемодан на всякий случай... Но мы не можем улететь, потому что воздушное пространство закрыто. Это то, чего мы все боялись, и теперь это произошло”.

В других странах Персидского залива, которые ранее считались оазисами стабильности на Ближнем Востоке, разворачивались аналогичные сцены, отмечает The Guardian. В течение нескольких часов после запуска первых американских и израильских бомб Иран нанес ответный удар по более чем шести странам, затронув те места, которые ранее не были затронуты эскалацией кризиса.

В Бахрейне иранский беспилотник влетел в небоскреб. Ранее агентство национальной безопасности страны также было поражено иранской ракетой.

Также в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как ракета попадает в огромную военно-морскую базу США в Бахрейне. В Кувейте беспилотник врезался в главный аэропорт страны, ранив нескольких сотрудников и повредив здание.

Когда Иран ответил на удары США и Израиля бомбардировками стран Персидского залива и Израиля, к драке присоединились его региональные сторонники, отмечает The Guardian. Базы, принадлежащие поддерживаемым Ираном силам народной мобилизации в Ираке, были атакованы либо США, либо Израилем, в результате чего погибли по меньшей мере два члена вооруженной иракской группировки "Катаиб Хезболла".

В ответ поддерживаемые Ираном группировки пришли ему на помощь, а "Катаиб Хезболла" и йеменские хуситы предупредили, что присоединятся к ударам по военным базам США по всему региону.

Всего через несколько часов после начала операции, которую Вашингтон назвал "Эпическая ярость", боевые действия уже вышли далеко за географические рамки предыдущей войны в Иране в июне 2025 года, которая была почти полностью ограничена Израилем и Ираном.

У граждан Ближнего Востока эскалация войны вызвала тревогу и беспокойство, пишет The Guardian. В Ливане на автозаправочных станциях по всей стране в течение часа после забастовок образовались очереди из 10 автомобилей. Люди в аэропорту Бейрута наблюдали, как отменяются пассажирские рейсы, а продуктовые магазины заполняются покупателями товаров первой необходимости – воспоминания о войне с Израилем 2024 года еще свежи в их памяти.

Все взгляды были прикованы к "Хезболле", группировке, поддерживаемой Ираном, которая ранее заявила, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало красной чертой. В заявлении группы, опубликованном в субботу днем, не упоминалось о том, будет ли она помогать Ирану, но вместо этого она осудила то, что она назвала нарушением устава ООН со стороны США и Израиля.

Многие ливанцы опасались вступления "Хезболлы" в продолжающийся конфликт, опасаясь спровоцировать ответную реакцию Израиля, который по дипломатическим каналам дал понять, что в случае участия "Хезболлы" он начнет широкомасштабное наступление на Ливан.

Взрывы сотрясли весь Ближний Восток, когда Израиль перехватил приближающиеся иранские баллистические ракеты над другими странами. В Иордании в городе Ирбид на севере страны вспыхнули пожары, когда осколки ракет упали с неба и загорелись.

Иранские ответные атаки вызвали осуждение со стороны арабских государств всего региона за то, что они назвали нарушением их суверенитета Тегераном. Катар назвал иранские удары по своей территории “прямым посягательством на национальную безопасность”, в то время как он и другие государства Персидского залива предупредили, что у них есть право на ответ.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу NBC, что он сказал странам Персидского залива: “У нас нет намерения нападать на них, но на самом деле мы атакуем американские базы в целях самообороны”.

Нападения на страны Персидского залива были той чертой, которую Иран не переступал в прошлых раундах конфликта, напоминает The Guardian.

Государства Персидского залива ранее пытались помешать администрации Трампа атаковать Иран, опасаясь ответного удара и непредвиденных последствий, дестабилизирующих страну с населением в 93 миллиона человек.

Груз материальных издержек на не привыкшие к войнам жирные монархии Персидского залива мог бы заставить эти самые монархии оказать давление на Трампа, чтобы он прекратил кампанию бомбардировок. Некоторые из правящих семей, такие как семья аль Тани в Катаре и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, поддерживают тесные отношения с Джаредом Кушнером, зятем Трампа, который оказывает серьезное влияние на формирование ближневосточной политики президента.

И наоборот, некоторые аналитики предупреждали, что нападение на королевства и эмираты Персидского залива может для Тегерана иметь неприятные последствия, оттолкнув голоса, которые ранее призывали США пересмотреть свою военную кампанию против Ирана.