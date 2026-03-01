Трамп предостерег Иран

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предостерег Иран от ответных ударов, подчеркнув, что американские военные ответят с невиданной силой.

«Иран только что заявил, что сегодня они будут очень сильно бить, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы ударим их силой, которую они никогда не видели раньше!» — написал политик.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».