Обязанности убитого Хаменеи возьмут на себя три человека

Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции (ССК) Ирана возьмут на себя обязанности погибшего в результате атаки США и Израиля верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на первого вице-президента Исламской Республики Мохаммада Мохбера.

Ранее стало известно, что Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу, 28 февраля, в результате ракетной атаки США и Израиля.

Соцсети Хаменеи «оживили» после новостей о его гибели

Офис президента Ирана Масуда Пезешкиана пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера.