Объявлено о переломном моменте в войне Ирана и США

Воскресенье - ключевой день для иранского конфликта. Такое мнение высказал политолог Павел Данилин, анализируя события первых суток, прошедших с начала атаки сил США и Израиля на Исламскую республику. По мнению эксперта, если американцы не смогут за сегодняшний день свергнуть нынешний режим в Тегеране и уничтожить всё руководство страны, а Иран сможет заблокировать Ормузский пролив, то уже завтра в схватку вступит еще один игрок – Пекин.

«Если США не добьются поставленных целей - свержения режима и уничтожения руководства (а они, скорее всего этого за сегодня не добьются), и если Иран реально сможет обеспечить блокаду Ормузского пролива, то с понедельника на США и Израиль начнется мощнейшее давление, в том числе, и в первую очередь, со стороны Китая», - считает Павел Данилин.

В том, что американцам и израильтянам удастся за сутки осуществить полную смену режима в Тегеране и уничтожить всё военно-политическое руководство страны, политолог сомневается. Однако факт гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи уже подтвержден, что вызывает массу вопросов к спецслужбам и КСИР:

«Если это была ракетная атака - то как могли убить Хаменеи в его рабочем кабинете? Это же как надо проморгать было атаку-то, куда смотрели иранские военные? Если это был теракт/диверсия, то куда смотрели иранские спецслужбы?»

По мнению политолога, фактор Китая и его позиция должен быть ключевым в текущем конфликте на Ближнем Востоке. В первую очередь из-за нефти: Вашингтон недавно лишил Пекин венесуэльской нефти, по неофициальным данным Поднебесная в результате авантюры Трампа с захватом Мадуро лишилась 460 баррелей в сутки. При этом Иран поставляет китайцам «черного золота» в четыре раза больше – 1,9 млн баррелей в сутки (цифры аналитик также приводит неофициальные).

«В 2025 году Китай был отрезан от поставок со стороны Ирака. Плюсом Китай вырезали из сирийских проектов. Среди поставщиков, которые не снижают обороты - Россия и Саудовская Аравия (Малайзия и Бразилия - это на самом деле Иран и Венесуэла). И если сейчас выключат Иран, то это будет вкупе с Венесуэлой минус 2,3 млн баррелей в сутки. Которые по нефти никто Китаю не заместит», - подсчитал Данилин.

В связи с этим из всех союзников Ирана именно у Китая больше всего мотивации поставить Штаты на место. Однако пойдет ли Си на обострение отношений с Трампом, - вопрос смелости политического руководства Пекина, считает эксперт.