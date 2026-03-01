Актриса Анастасия Крылова находилась в аэропорту Дубая во время атаки Ирана

Актриса, звезда сериала «Трудные подростки», Анастасия Крылова находилась в международном аэропорту в Дубае во время атаки Ирана. Она вышла на связь в воскресенье, 1 марта, и рассказала Пятому каналу, как люди спасались от ударов БПЛА.

© Вечерняя Москва

— Прозвучала сигнализация на телефоне громко, за окном были хлопки. Мы все побежали вниз на минус первый этаж, — сообщила она.

Артистка все еще находится в здании вместе со всеми, многие пассажиры расположились на полу.

— Вот такой вот отдых получился. Очень надеемся вернуться домой, — сказала Крылова.

Четыре человека пострадали из-за инцидента в аэропорту Дубая в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова 28 февраля опубликовала видео, на котором запечатлены последствия ракетного удара вблизи ее дома, расположенного в районе Пальма в Дубае.

В тот день в пятизвездочном отеле Fairmont The Palm в районе Палм Джумейра в Дубае, у входа в который упали обломки иранской ракеты, произошел пожар. Предположительно, осколки упали после перехвата системой противовоздушной обороны города. Позднее около одного из корпусов отеля началось возгорание, и у места пожара стал подниматься черный дым.

Впоследствии стало известно, что в результате удара Корпуса стражей исламской революции по району Палм Джумейра четыре человека получили ранения, их госпитализировали. Затем городская гражданская оборона подтвердила, что пожар локализовали, а на место происшествия экстренно направили группы быстрого реагирования. Горожан призвали сохранять спокойствие и полагаться только на проверенную информацию.