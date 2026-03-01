Названо время принятия Трампом окончательного решения об ударах по  Ирану

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение атаковать Иран в конце недели, такое время называет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.

«К концу этой недели Трамп принял окончательное решение проводить военные действия», — заявили три источника в американской администрации.

Они отметили, что глава государства решил нанести удары после того как понял, что Иран отказывается связать себя «обязательствами по отказу от атомного оружия».

Трамп оценил шансы договориться с Ираном после гибели Хаменеи

Иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее, заявил ранее Трамп. По словам политика, он понял, что Тегеран и не хотел договариваться.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».