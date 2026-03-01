Раскрыт новый главнокомандующий КСИР

Бригадный генерал Ахмад Вахиди был назначен новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

«Бригадный генерал Ахмад Вахиди был назначен новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции Иран», — говорится в заявлении.

В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и секретаря совета обороны

Ранее Иран подтвердил гибель командующего КСИР секретаря совета обороны Али Шамхани. Ранее о смерти верховного лидера республики сообщало агентство Reuters, затем эту информацию подтверждал и президент США Дональд Трамп. В Иране сперва опровергали эти заявления. Хаменеи было 86 лет.