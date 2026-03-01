В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и секретаря совета обороны

Иран подтвердил гибель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и секретаря совета обороны Али Шамхани. Об этом заявило агентство IRNA.

«Секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур погибли в результате атаки США и Израиля», — говорится в материале.

Ранее в Иране подтвердили смерть аятоллы Али Хаменеи. По информации агентства Fars, Верховный лидер исламской республики действительно был убит в результате ударов США и Израиля.

Раскрыты подробности убийства Хаменеи

Ранее о смерти верховного лидера республики сообщало агентство Reuters, затем эту информацию подтверждал и президент США Дональд Трамп. В Иране сперва опровергали эти заявления. Хаменеи было 86 лет.