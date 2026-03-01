Стало известно, кто будет руководить Ираном после смерти Али Хаменеи

Согласно конституции Ирана, после смерти верховного лидера страну временно возглавляет Совет, состоящий из трёх лиц: президента, главы судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции. Об этом сообщает агентство IRNA.

Этот временный орган управляет государством до тех пор, пока Совет экспертов — выборный орган из 88 представителей духовенства — не изберёт нового верховного лидера.

Процедура должна быть запущена в кратчайшие сроки.

Конституция Ирана также предусматривает, что в случае отсутствия консенсуса по кандидатуре, окончательное слово остаётся за Советом стражей конституции, который контролирует соответствие законов исламским нормам.

Погибший от ударов США 28 февраля аятолла Али Хаменеи был во главе страны с 1989 года. До этого страной 10 лет руководил его отец.