Трамп оценил шансы договориться с Ираном после гибели Хаменеи

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи договориться с исламской республикой стало легче. Шансы оценил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CBS.

«Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», — ответил Трамп.

28 февраля президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В Иране подтвердили гибель аятоллы Али Хаменеи

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи со смертью аятоллы было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение «самой мощной наступательной операции в истории» Вооруженных сил республики.