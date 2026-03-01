В Иране объявлен 40-дневный траур из-за смерти Хаменеи

Правительство Ирана объявило 40-дневный траур и семь государственных выходных в связи с гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Mehr.

Информацию о смерти Хаменеи подтвердили все ключественные иранские агентства: Tasnim, IRNA, гостелевидение и Fars. По данным последнего, аятолла погиб утром 28 февраля в своей резиденции.

В Иране подтвердили гибель аятоллы Али Хаменеи

В ночь на 1 марта о гибели Хаменеи объявил президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он назвал иранского лидера «одним из самых злых людей в истории».