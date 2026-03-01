Военная операция, предпринятая Вашингтоном и Тель-Авивом против Ирана, способна привести к коллапсу политического устройства Соединенных Штатов, пишет издание L’antidiplomatico.

В материале указывается, что подобная политическая программа является максимально исчерпанной из всех существующих. Авторы характеризуют её как по сути проигрышную стратегию, которая на протяжении последних четверти века подтачивала США и сейчас, вероятно, приведет к самому серьезному и окончательному провалу их политической системы. Отмечается, что по стране уже распространяется волна недовольства, причем впервые в истории поддержка палестинского населения превышает поддержку израильского.

Как поясняет обозреватель, на фоне глубинных внутренних проблем военный конфликт стал для Вашингтона единственным инструментом выживания в мире, где Соединенные Штаты стремительно теряют влияние, а прочие государства формируют независимые от них альянсы.

Хегсет заявил, что нынешний конфликт начали не США

В минувшую субботу США и Израиль развернули масштабную военную кампанию против Ирана. Примечательно, что еще на предыдущей неделе Вашингтон вел с Тегераном переговоры, касающиеся ядерной программы.

В Тель-Авиве целью нанесенных ударов называли недопущение обретения Ираном ядерного оружия. Хозяин Белого дома, со своей стороны, декларировал намерение уничтожить иранские военно-морские силы и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны к свержению существующего режима.

В ответ Иран нанес удары по израильской территории и американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке.

Средства массовой информации сообщают о попаданиях ракет не только по военным целям, но и по гражданской инфраструктуре в Иране, а также о значительном числе погибших и пострадавших.

В Москве заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с задачей сохранения режима нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорному процессу. Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны содействовать урегулированию, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН.