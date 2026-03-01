На Украине признали продажу страны в ресурсное рабство США на века

Экс-депутат Верховной Рады Василий Волга в эфире своего YouTube-канала признал, что Украина сдалась на века в ресурсное рабство США, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп заключили ресурсную сделку между Киевом и Вашингтоном.

«Заколпачили нас с вами тогда, когда Трамп вынудил Зеленского подписать договор об украинских недрах. Когда за все деньги, которые Америка дала Украине на ведение войны, Украина на века сдалась в ресурсное рабство США», — заявил политик.

Волга добавил, что американцев не интересуют жертвы среди украинского населения, они построят добывающие заводы, завезут туда дешевую рабочую силу, а что будет за территорией этих предприятий, бизнесменов из США не волнует.

Ранее Трамп рассказал, на каких условиях Вашингтон согласился участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Он раскрыл выгоду США от участия в урегулировании на Украине и уточнил, что Вашингтон пошел на это из-за сделки с Киевом по редкоземельным металлам.