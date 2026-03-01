В Иране подтвердили гибель аятоллы Али Хаменеи

Иранское гостелевидение подтвердило гибель верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи после ударов США и Израиля по Тегерану. Об этом сообщается в заявлении телекомпании.

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял мученическую смерть», — также говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале гостелевидения. Другие подробности пока не приводятся.

Четыре члена семьи Хаменеи погибли в результате атак Израиля и США

Ранее в соцсетях и СМИ появлялись противоречивые данные о судьбе Хаменеи после масштабных ударов США и Израиля по территории Ирана. Накануне на его странице в X появился загадочный пост с изображением падающих мечей, который многие восприняли как знак преемственности.