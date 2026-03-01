Хегсет заявил, что нынешний конфликт начали не США

Пит Хегсет, министр войны США, сделал заявление на фоне происходящего на Ближнем Востоке, сообщает «Известия».

Как отмечает Хегсет, «Трамп начал бороться с этой «раковой опухолью», имея в виду власти Тегерана. По словам политика, не США начали конфликт, но «США его закончат».

Трамп сообщил, что операция против Ирана будет продолжаться неделю или дольше

В Пентагоне обещают ответить на любые иранские ракеты, «нацеленные на американский народ». США планируют отразить любые угрозы, поступающие со стороны Ирана, кроме того, Хегсет пообещал уничтожить и «иранское производство» ракет и БПЛА, как и иранский флот. Хегсет ссылается в своей речи на Трампа, обещавшего не допустить наличия в Иране ядерного оружия.

В США операцию против Ирана назвали «Эпической яростью», данная операция стала самой смертоносной и сложной в истории.