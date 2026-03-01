$77.2791.3

Хегсет заявил, что нынешний конфликт начали не США

Московский Комсомолец

Пит Хегсет, министр войны США, сделал заявление на фоне происходящего на Ближнем Востоке, сообщает «Известия».

Хегсет заявил, что нынешний конфликт начали не США
© Global Look Press

Как отмечает Хегсет, «Трамп начал бороться с этой «раковой опухолью», имея в виду власти Тегерана. По словам политика, не США начали конфликт, но «США его закончат».

Трамп сообщил, что операция против Ирана будет продолжаться неделю или дольше

В Пентагоне обещают ответить на любые иранские ракеты, «нацеленные на американский народ». США планируют отразить любые угрозы, поступающие со стороны Ирана, кроме того, Хегсет пообещал уничтожить и «иранское производство» ракет и БПЛА, как и иранский флот. Хегсет ссылается в своей речи на Трампа, обещавшего не допустить наличия в Иране ядерного оружия.

В США операцию против Ирана назвали «Эпической яростью», данная операция стала самой смертоносной и сложной в истории.