Политолог предупредил, что Европа может стать жертвой войны США

Жертвой войны, развязанной Соединенными Штатами Америки, будет не только Ближний Восток, но и Европа. Об этом ТАСС заявил директор программы евразийских исследований в вашингтонском Институте ответственного государственного управления имени Куинси Анатоль Ливен.

© Газета.ru

«Жертвами этой преступной войны будут, помимо народов Ближнего Востока, [люди] в Европе, которые теперь окажутся под угрозой новых терактов и обостряющейся этнорелигиозной напряженности», — сказал политолог.

Ливен добавил, что подобная угроза может сподвигнуть европейских лидеров «дать серьезный отпор» президенту США Дональду Трампу. Однако, по его словам, политики продолжат «пресмыкаться перед Вашингтоном», поскольку страх России и ненависть к ней не оставят им другого выбора.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее постпред США при ООН назвал законными удары по Ирану.