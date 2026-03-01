Постпред США при ООН назвал законными удары по Ирану

Соединенные Штаты Америки считают удары по территории Ирана законными и необходимыми для защиты от угроз и покушений. Об этом заявил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН, трансляция велась на YouTube-канале всемирной организации.

«Были даже попытки ликвидировать президента США, президента [Дональда] Трампа. Это делалось не только напрямую, но и через посредников. США предприняли все усилия для мирного урегулирования этого конфликта, но Иран не воспользовался такой возможностью», — сказал постпред.

Уолтц добавил, что США совместно с Израилем предприняли «законные действия». По его словам, операция была выполнена «соответствии со статьей 51 Устава ООН». Ее целью стало устранение угроз американским войскам, базам и союзникам, подчеркнул постпред.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

