СМИ: США пересмотрели планы относительно Ирану

Соединенные Штаты не решаются рассматривать фигуру Резы Пехлеви, наследника свергнутого иранского монарха, в качестве потенциального нового руководителя Ирана на фоне проводимых против этой страны ударов, сообщает британское издание Telegraph.

Как отмечается в материале, в Вашингтоне опасаются, что Пехлеви может повторить судьбу Ахмада Чалаби, которого в свое время превозносили как вероятного преемника Саддама Хусейна, однако иракский народ отверг его после вторжения 2003 года.

Согласно информации газеты, политическая дальновидность Пехлеви вызывает у американской стороны сомнения, а некоторые иранцы упрекают его в том, что он рискует жизнями соотечественников, находящихся за пределами страны.

В публикации подчеркивается, что для американских политиков это представляет собой сложнейшую загадку, поскольку отсутствуют достоверные социологические опросы, которые могли бы прояснить, кого именно готово принять население.

Ранее, в январе, Реза Пехлеви, чей отец был свергнут в 1979 году, выражал готовность незамедлительно возвратиться в Иран при наступлении соответствующей возможности.

До этого он разместил в социальной сети Х очередное видеобращение, призывающее ко всеобщей забастовке в Иране, а целью протестных акций называл подготовку к захвату и удержанию стратегически значимых улиц и объектов. Кроме того, он обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом вмешаться в иранские дела. На фоне этих призывов министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи акцентировал, что внутренние вопросы любого государства касаются исключительно его самого, и никто не вправе вмешиваться и диктовать, как ему поступать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, обещал протестующим разрешение существующих проблем, а также возложил на США и Израиль ответственность за организацию беспорядков.

В минувшую субботу Соединенные Штаты и Израиль развернули масштабную военную кампанию против Ирана. Примечательно, что еще на предыдущей неделе Вашингтон вел с Тегераном переговоры, касающиеся ядерной программы.

В Тель-Авиве целью нанесенных ударов называли недопущение обретения Ираном ядерного оружия. Хозяин Белого дома, со своей стороны, декларировал намерение уничтожить иранские военно-морские силы и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны к свержению существующего режима.

В ответ Иран нанес удары по израильской территории и американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке.

Средства массовой информации сообщают о попаданиях ракет не только по военным целям, но и по гражданской инфраструктуре в Иране, а также о значительном числе погибших и пострадавших.

В Москве заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с задачей сохранения режима нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорному процессу. Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны содействовать урегулированию, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН.