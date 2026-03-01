Постпред Ирана заявил о гибели 100 детей из-за ударов США и Израиля

В результате ударов США и Израиля по школе в Иране погибли более 100 детей, число жертв среди гражданских растет. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при Организации объединенных наций (ООН) Амир Саид Иравани, его слова приводит ТАСС.

«Помимо многочисленных гражданских жилых зданий, агрессоры также нанесли удар по школе в городе Минаб провинции Хормозган, убив более ста детей. Число невинных жертв среди гражданских лиц продолжает расти», — сказал Иравани.

Трамп сообщил, что операция против Ирана будет продолжаться неделю или дольше

Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по трем школам в Иране погибли 86 подростков. Кроме того, при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток.