Иран обвинил США и Израиль в военном преступлении после гибели ста детей

В результате удара США и Израиля по школе в городе Минаб на юге страны погибли более 100 детей. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Агрессоры также совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более ста детей. Число ни в чем не повинных гражданских лиц продолжает расти», — заявил Иравани в ходе экстренного заседания совбеза ООН.

Трамп сообщил, что операция против Ирана будет продолжаться неделю или дольше

Ранее местные СМИ сообщали о 57 погибших и около 60 раненых при ударе по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе, при этом число жертв продолжало расти. Боевые действия США и Израиля против Ирана начались ранее, Вашингтон заявлял о защите американского народа, а иранский МИД обвинил эти страны в нарушении суверенитета и обратился в ООН и Совбез с призывом вмешаться.