Соцсети Хаменеи «оживили» после новостей о его гибели
В аккаунте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в соцсети X появился новый пост на фоне сообщений о его гибели. Публикация сопровождается изображением золотых мечей, падающих с неба.
«Во имя Нами Хайдера (мир ему)», — говорится в сообщении.
Стало известно, кто будет руководить Ираном после смерти Али Хаменеи
Выражение «мир ему» традиционно используется в исламе при упоминании пророков и почитаемых религиозных фигур. «Хайдер» — одно из имён имама Али, особо значимого для шиитов.
Ранее ряд СМИ сообщили о возможной смерти Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Официального подтверждения от иранских властей пока не поступало.