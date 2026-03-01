Соцсети Хаменеи «оживили» после новостей о его гибели

В аккаунте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в соцсети X появился новый пост на фоне сообщений о его гибели. Публикация сопровождается изображением золотых мечей, падающих с неба.

«Во имя Нами Хайдера (мир ему)», — говорится в сообщении.

Стало известно, кто будет руководить Ираном после смерти Али Хаменеи

Выражение «мир ему» традиционно используется в исламе при упоминании пророков и почитаемых религиозных фигур. «Хайдер» — одно из имён имама Али, особо значимого для шиитов.

Ранее ряд СМИ сообщили о возможной смерти Хаменеи в результате ударов США и Израиля. Официального подтверждения от иранских властей пока не поступало.