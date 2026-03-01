Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Израилю и США

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что республика ответит на агрессию США и Израиля и преподаст им урок. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале чиновника.

«Мы заставим Израиль и США раскаяться. Солдаты и народ Ирана преподадут им незабываемый урок», — заявил Лариджани.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана с призывом выйти на улицы и свергнуть власть.