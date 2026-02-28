В Нью-Йорке начался митинг против операции США в Иране

Сотни человек в Нью-Йорке вышли на митинг против операции США в Иране, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Акция состоялась на Таймс-сквер: участники выкрикивали лозунги «Руки прочь от Ирана» и «Прекратите бомбить Иран!», держали плакаты с теми же призывами и размахивали флагами республики. Протестующие требовали от властей США прекратить, по их словам, «бессмысленные войны».

«Да, мы во многом можем быть не согласны, но это же не означает, что мы должны их бомбить!» — приводит издание слова одного из активистов.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре.