Нетаньяху призвал иранцев свергнуть власть республики

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении призвал иранский народ свергнуть действующую власть в Исламской республике.

Заявление прозвучало на фоне начала совместной военной операции Израиля и США против Ирана, которая стартовала утром 28 февраля. Удары нанесены по объектам, включая Тегеран. Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни Израиль намерен сделать всё, чтобы помочь иранцам обрести свободу, и призвал их выходить на улицы.

В тот же день президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генсеком НАТО Марком Рютте, о чём сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Подробности разговоров не раскрываются.

Ранее Иран заявил, что будет наносить удары, пока "атака США не закончится".

