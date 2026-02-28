«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Эммануэль Макрон инициировал срочное заседание Совбеза ООН после удара Израиля и США по Ирану. Владимир Зеленский выразил поддержку действиям Соединенных Штатов, отметив необходимость предотвращения эскалации и защиты мирных граждан. Реакции других государств, включая союзников по НАТО, — в обзоре «Рамблера».

Россия

В российском МИДе заявили, что удары США и Израиля представляют собой заранее спланированную агрессию против суверенного государства — члена ООН. Москва обвинила Вашингтон и Тель-Авив в стремлении к смене режима, прикрываясь опасениями по поводу ядерной программы Ирана.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал действия США, подчеркнув важность предотвращения расширения конфликта и сохранения жизней. Он также выразил надежду, что иранский народ сможет избавиться от «террористического режима».

Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил тревогу в соцсети X, указав, что действия США и Израиля создают «более нестабильный и враждебный мировой порядок». Он подчеркнул, что важно избежать затяжной и разрушительной войны на Ближнем Востоке. Санчес также раскритиковал иранские власти и Корпус стражей Исламской революции, призвав к немедленному снижению напряженности.

«Настало время вернуться к диалогу и найти прочное политическое решение для региона», — заключил Санчес.

Норвегия

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что атака США и Израиля на Иран нарушает международное право.

«Израиль оправдывает нападение превентивными мерами, но оно не соответствует международному праву. Превентивные удары возможны только при наличии непосредственной угрозы. <…> Меня очень беспокоит, что мы стоим на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке», — сказал глава МИД.

Эйде подчеркнул, что его не убедили объяснения США относительно причин нападения на Иран.

«Похоже, что США стремятся к смене режима. Нет сомнений, что Иран ответит мощным ударом. Все признаки указывают на то, что конфликт может распространиться и перерасти в серьезный конфликт», — заявил министр.

Эйде также напомнил, что Иран не отказывался от переговоров по своей ядерной программе, а министр иностранных дел посредника — Омана — говорил о прогрессе в диалоге.

«Возникает вопрос: насколько серьезными были переговоры? Вчера США вели переговоры, а сегодня бомбят. Трудно сказать, насколько реальным был этот прогресс, ведь люди часто говорят, что ничего не согласовано, пока не согласовано все. Но еще несколько дней назад переговорщики с обеих сторон заявляли о некотором прогрессе», — добавил он.

По мнению главы МИД Норвегии, текущая ситуация на Ближнем Востоке напоминает события, приведшие к войне в Ираке в 2003 году.

«В США рассчитывали, что появится альтернативный Ирак, где кто-то сможет взять власть после падения Саддама Хусейна. Но вместо этого мы получили долгую и кровопролитную войну, появление новых террористических групп, и это до сих пор негативно сказывается на стране. Часто так бывает в войнах за смену режима, поэтому мы не знаем, чем это закончится сейчас, но некоторые параллели очевидны», — считает он.

Эйде добавил, что в Иране есть сильная оппозиция, но мировой опыт показывает, что такие изменения лучше всего происходят, когда они исходят изнутри общества, а не навязываются иностранной державой.

Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану

Подобную позицию Эйде и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выражали еще летом прошлого года, когда заявляли, что удары США и Израиля по иранским ядерным объектам противоречат международному праву.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность в соцсети X по поводу конфликта между США, Израилем и Ираном, подчеркнув его серьезные последствия для международной безопасности и мира. Макрон предупредил, что Париж готов задействовать все имеющиеся ресурсы, если это потребуется.

«Текущая эскалация представляет угрозу для всех. Необходимо остановить ее», — сказал французский лидер.

Отдельно Макрон обратился к Ирану, отметив, что Тегерану необходимо осознать, что сейчас нет иного выбора, кроме как вступить в честные переговоры. Он призвал Иран прекратить ядерную и ракетную программы, а также прекратить действия, дестабилизирующие регион.

Финляндия

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что текущие военные действия между США, Израилем и Ираном являются продолжением «12-дневного конфликта, свидетелями которого мы были в прошлом году», имея в виду июньские удары США по иранским ядерным объектам в 2025 году.

«Мы надеемся, что ситуация стабилизируется, однако сейчас она выглядит обостряющейся», — приводит его слова финское издание Yle.

Стубб считает, что президент США Дональд Трамп не станет привлекать посредников для урегулирования конфликта. По его мнению, действия американских властей выходят за рамки традиционного международного права: «Обычно подобные атаки оправдывают либо в ООН, либо, по крайней мере, у союзников. Сейчас таких разговоров практически нет».

Канада

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил поддержку действиям США, направленным на предотвращение получения Ираном ядерного оружия и устранение угрозы для международного мира, сообщает канадское издание CBC. Он также заявил, что Иран неоднократно игнорировал международные требования, продолжая обогащение урана и финансируя террористические группировки, такие как ХАМАС и хуситы.

«Позиция Канады однозначна: Иран является основным источником нестабильности и террора на Ближнем Востоке, имеет одни из худших показателей в области прав человека и не должен обладать ядерным оружием», — подчеркнул Карни.

Бразилия

Бразильское правительство осудило военные действия США и Израиля против Ирана, призвав стороны вернуться к дипломатическим переговорам, сообщает Reuters. Власти страны подчеркнули важность соблюдения международного права и проявили озабоченность в связи с эскалацией конфликта, которая может поставить под угрозу жизнь мирных граждан.

Саудовская Аравия

Саудовское министерство иностранных дел осудило ответные атаки Ирана на страны Персидского залива, подчеркнув недопустимость нарушений суверенитета этих государств. В заявлении также выражено осуждение «явной иранской агрессии».