«Эскалация нефти»: кто пострадает от перекрытия Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции передал УКВ-сигнал, согласно которому "никакое судно не может пересекать Ормузский пролив". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя военно-морской миссии ЕС "Аспидес".

Однако источник Reuters в Тегеране утверждает, что официального запрета на проход судов через пролив не было. В то же время Иран неоднократно угрожал перекрыть этот узкий морской путь в ответ на агрессию в свой адрес.

Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) подтвердило получение сообщений от судов, находящихся в Персидском заливе, о том, что им сообщили о закрытии Ормузского пролива.

Иран перекрыл Ормузский пролив

Тем не менее, как подчеркивает российский военный корреспондент Александр Коц, суда продолжают проходить через пролив — это подтверждается данными международных онлайн-сервисов по отслеживанию морских перевозок.

Почему важен Ормузский пролив

Ормузский пролив, расположенный между Ираном на севере и Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом на юге, соединяет Персидский залив с Индийским океаном и является важнейшим маршрутом для мировой торговли нефтью.

Его длина составляет около 160 км, а самое узкое место между берегами — менее 40 км. Ширина путей для движения судов в каждом направлении — менее 4 км. Малая глубина пролива делает суда уязвимыми для мин, а близость к суше, особенно к Ирану, — для атак береговых ракет или перехвата патрульными катерами и вертолетами.

Согласно данным Bloomberg, в 2025 году через Ормузский пролив ежедневно проходило около 16,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата. Большинство поставщиков в Персидском заливе — Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Иран — не имеют других путей для экспорта, при этом они являются основными поставщиками нефти в Азию.

Кроме того, этот пролив важен для рынка сжиженного природного газа. В 2025 году через него прошло почти 20% мировых поставок СПГ, в основном из Катара.

Может ли Иран перекрыть Ормузский пролив

Конвенция ООН по морскому праву дает странам суверенитет над территорией в пределах 12 морских миль (около 22 км) от их береговой линии, что меньше, чем самое узкое место Ормузского пролива. Конвенция обязывает страны разрешать "беспрепятственный проход" иностранных судов через территориальные воды и не препятствовать "транзитному проходу" через проливы, используемые для международного судоходства.

Иран подписал этот документ в 1982 году, но так и не ратифицировал его.

"Безусловно, сейчас западные столицы вспомнят, что международное право "запрещает" блокаду проливов в ответ на акт агрессии. Но таких правил в международном праве нет. Они существуют лишь в головах людей, принимающих решения на Западе, и в их же пропагандистских СМИ", — прокомментировал ситуацию член Совета Федерации Константин Косачев.

Иран располагает несколькими способами блокирования судоходства через Ормузский пролив:

мелкомасштабные атаки на суда с использованием небольших патрульных катеров;

атаки танкеров ракетами и беспилотниками;

установка морских мин (маловероятна, так как это поставит под угрозу и иранские суда);

создание помех GPS, как это было после серии ударов США по ядерным объектам в 2025 году.

Если проход через пролив станет опасным для коммерческих судов, они могут воспользоваться сопровождением конвоев из кораблей военно-морских сил западных стран. Это замедлит движение, но не должно существенно повлиять на мировые поставки нефти.

Кто пострадает от перекрытия Ормузского пролива

Если Иран перекроет Ормузский пролив, сильнее всего пострадают страны, не имеющие альтернативных путей транспортировки нефти. Это, прежде всего, Кувейт, Катар и Бахрейн, которые полностью зависят от пролива для экспорта своей нефти. Ирак также окажется в сложном положении, так как его основной экспортный маршрут проходит через порт Басра, расположенный в непосредственной близости от Ормузского пролива.

Саудовская Аравия и ОАЭ смогут частично компенсировать потери, используя альтернативные трубопроводы, но их пропускная способность ограничена, и полностью заменить морской маршрут они не смогут.

Что касается цен на нефть, то закрытие Ормузского пролива станет серьезным ударом для мировых энергетических рынков. Даже кратковременная блокировка может привести к резкому росту цен на нефть. По оценкам аналитиков, блокировка пролива всего на один день может поднять цены на нефть марки Brent до $120—150 за баррель. Это значительно выше текущих цен, что вызовет серьезные экономические последствия для многих стран, особенно для крупных потребителей нефти, таких как Китай.