Погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Хаменеи

В результате ударов по Ирану со стороны Израиля и США якобы погибли зять и невестка верховного лидера Ирана. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар, его слова приводит агентство Jamaran.

«Невестка и зять верховного лидера погибли», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводятся. Пока эту информацию никто не подтверждал, однако опровержения также отсутствуют.

В Израиле сообщили о гибели Хаменеи

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану.