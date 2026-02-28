Погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Хаменеи

В Тегеране заявили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана
В результате ударов по Ирану со стороны Израиля и США якобы погибли зять и невестка верховного лидера Ирана. Об этом сообщил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар, его слова приводит агентство Jamaran.
«Невестка и зять верховного лидера погибли», — говорится в сообщении.
Других подробностей не приводятся. Пока эту информацию никто не подтверждал, однако опровержения также отсутствуют.
В Израиле сообщили о гибели Хаменеи
Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ирану.