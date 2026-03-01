На странице Хаменеи в X появился пост на фоне сообщений о его смерти

На странице верховного лидера Али Хаменеи в социальной сети X появился пост на фоне сообщений о его смерти. Это стало первым сообщением в аккаунте аятоллы с начала обострения ситуации в регионе.

«Во имя достославного Хайдера, да будет над ним мир», — говорится в сообщении.

Хайдер — это одно из имен имама Али ибн Абу Талиба, зятя пророка Мухаммеда. Как считают комментаторы, это сообщение может говорить о продолжении борьбы и сопротивления.

Неизвестно, было ли это сообщение опубликовано самим верховным лидером, или кто-то сделал это за него.

Ранее Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщало о смерти Хаменеи. Позднее это подтвердил президент США Дональд Трамп. В Тегеране эту информацию опровергают.