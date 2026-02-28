Киев официально признал необходимость территориального компромисса с Москвой как единственную альтернативу бесконечному взаимному уничтожению. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью национальным телеканалам заявил, что на текущем этапе переговоров наметился серьезный сдвиг, включая согласие российской стороны на предоставление Киеву американских гарантий безопасности.

«Либо мы находим с РФ компромисс по территориальному вопросу, либо продолжаем убивать друг друга, что мы делаем достаточно качественно и профессионально», — заявил глава Офиса Зеленского.

По его словам, несмотря на скептические настроения в обществе, он верит в успех дипломатического процесса.

«Сейчас параллельно с боевыми действиями идут мирные переговоры... И надеюсь, мы достигнем успеха. Это и будет нашей победой», — подчеркнул Буданов*, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Он также добавил, что Россия в ходе недавних раундов согласилась принять схему, при которой США предоставят Киеву гарантии безопасности, сопоставимые с 5-й статьей устава НАТО, но без прямого участия американских войск в боевых действиях.

Кроме этого Буданов* исключил возможность повторного наступления российской армии на Киев в ближайшее время.

Глава офиса Зеленского захотел «развалить Россию»

Американская сторона продолжает свою работу по украинскому вопросу, Москва признательна США за продолжение усилий, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что встреча лидеров возможна только для финализации соглашения по Украине.