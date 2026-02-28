Президент Ирана выразил соболезнования из-за трагедии в Минабе
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал варварством ракетный удар США и Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб. По сообщениям иранских СМИ, там погибли 85 детей и взрослых. Заявление Пезешкиана приводит его пресс-служба.
Пезешкиан заявил, что удар по школе с детьми стал проявлением бесчеловечности агрессоров.
«Этот варварский акт — еще одна черная страница в истории бесчисленных преступлений, совершенных агрессорами. Случившееся никогда не исчезнет из исторической памяти нашего народа», — сказал президент.
Он выразил соболезнования семьям погибших, жителям Минаба и всему иранскому народу.
В США отказались комментировать ход военной операции против Ирана
По информации местных властей, в Минабе были убиты не менее 85 человек, большинство — дети. Еще 93 человека получили ранения.