В Сенате США раскритиковали Трампа за операцию против Ирана

Влиятельная сенатор-демократ Элизабет Уоррен раскритиковала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за военную операцию против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 28 февраля, американский лидер заявил о начале широкомасштабной операции против Ирана. Он пообещал сократить потери американских военных до минимума, призвал КСИР к прекращению сопротивления и сдаче в плен.

Иранские военные в ответ на ракетные удары со стороны ВВС и ВМС США запустили дроны и ракеты, в том числе, гиперзвуковые, по американским базам на Ближнем Востоке.

Точное количество потерь пока не называется. Вместе с тем, в Иране сообщили о гибели десятков человек при ударе США по образовательным заведениям на территории республики.

«Одностороннее развязывание войны с Ираном Дональдом Трампом является опасным и незаконным. [Лозунг] «Америка прежде всего» не означает втягивание Соединённых Штатов в ещё одну бесконечную войну, основанную на лжи, при этом игнорируя потребности американцев внутри страны», — отметила Уоррен.

Сенатор призвала Сенат немедленно вернуться на сессию и провести голосование по резолюции о военных полномочиях в отношении Ирана. Она добавила, что согласно Конституции, только Конгресс США имеет право объявлять войну другим государствам.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и ряд других стран осудили агрессию США против Ирана, срыв мирных переговоров, удары по гражданским объектам на территории республики.