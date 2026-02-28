Зеленский оконфузился во время интервью

Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию во время интервью норвежской телекомпании NRK, контролируемой государством. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский общался с ведущим на английском и забыл слово «надежда».

«Нам надо было... дать людям... Как это... Не мечту, а... "Надежда" как будет?» — сказал Зеленский.

С этим вопросом он повернулся к съемочной группе, получил подсказку и продолжил диалог.

Ранее Зеленский уже попадал в курьезные ситуации, когда использовал английский язык. Минувшей осенью на Совбезе ООН он предложил «усилить лыжи» Украины, произнеся skis (лыжи) вместо skies (небо). Затем спохватился и поправился.