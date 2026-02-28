Трамп и Нетаньяху провели разговор на фоне ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры на фоне ситуации с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на 12-й телеканал израильского телевидения.

«Нетаньяху и Трамп провели беседу некоторое время назад», — указано в сообщении.

Детали разговора двух лидеров телеканал не привел.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал новую атаку на военные базы США на Ближнем Востоке.