Зеленский сделал неожиданное заявление о Трампе

Владимир Зеленский в разговоре с ведущим новостей норвежского телеканала NRK Ямой Воласмалом признал, что президент США Дональд Трамп не является его союзником, а выступает посредником в диалоге с Россией по мирному урегулированию.

Накануне глава США в ходе переговоров с украинским лидером потребовал, чтобы он завершил конфликт через месяц.

«Трамп сказал мне в самом начале, что он будет посередине, будет посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным. Но он посредник, он не на моей стороне», — признал Зеленский.

Политик также назвал действующую власть в Тегеране «террористическим режимом» и поддержал массированные удары США и Израиля по Ирану.

Ранее Трамп, на фоне дискуссии о возможном выводе украинских военных из населенных пунктов Донбасса, назвал безумием продолжение противостояния на Украине.