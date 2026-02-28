В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

Китай серьезно обеспокоен военными ударами по Ирану, предпринятыми США и Израилем. Иранский суверенитет, безопасность и территориальная целостность должны уважаться, заявили в МИД КНР.

В Пекине призвали «немедленно остановить боевые действия» и не допустить дальнейшей эскалации.

Китайские дипломаты отметили, что мир и стабильность на Ближнем Востоке могут обеспечить только мирный диалог и переговоры.

В США отказались комментировать ход военной операции против Ирана

В субботу вечером также стало известно, что Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН из-за войны, начатой Израилем и США на Ближнем Востоке.