Иран начал обсуждать с соседями угрозу краха региональной безопасности

Иран ведет переговоры с другими странами региона в связи с атаками со стороны Израиля и США, чтобы предотвратить крах региональной системы безопасности. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство.

Замглавы МИД Ирана в интервью телеканалу заявил, что израильско-американская атака "является прямым нарушением всех международных законов" и "ставит под угрозу всё, что связано с региональной безопасностью".

"США безразлична региональная безопасность. Мы хотим политического решения всех проблем, но Вашингтон попал в израильскую ловушку. Политическое решение связано со всеми региональными участниками процесса. Прежде чем обсуждать какое-либо политическое решение, Вашингтон должен пообещать положить конец войне и предоставить гарантии", — подчеркнул дипломат.

Со своей стороны глава МИД Ирана Аббас Арагчи пообещал преподать США и Израилю "урок". Также министр заявил, что Трамп превратил принцип "Америка прежде всего" в "Израиль прежде всего".

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

