Токио получил жесткий ответ из Москвы после очередных территориальных претензий японского премьера Санаэ Такаити. О том, как дипломатический демарш обернулся для Японии военными и экономическими последствиями, пишет китайское издание Sohu.

«Фактически Санаэ Такаити недвусмысленно дала понять, что урегулирование территориального спора является необходимым условием для заключения мирного договора. Также был сделан намек на то, что терпение японского народа имеет свои пределы, подразумевая, что Токио исключает принятие всех необходимых мер для разрешения проблемы», – сообщают авторы Sohu, передает «АБН24».

Журналисты из КНР обращают внимание на хронологию событий. Еще несколько дней назад японский лидер публично сетовала на отсутствие прогресса в территориальном споре с Россией и неподписанный мирный договор. При этом она вновь подтвердила претензии Токио на российские Курильские острова. Однако, как подчеркивают обозреватели, подобная риторика содержала скрытую угрозу в адрес Кремля.

Реакция Москвы, последовавшая за этими выступлениями, заставила японскую сторону пожалеть о собственной воинственности. В Кремле не стали ограничиваться стандартными дипломатическими процедурами. Представители МИД РФ оперативно и предельно четко обозначили позицию: Курильские острова являются неотъемлемой частью российской территории и никакие пересмотры их статуса невозможны. Однако это стало лишь первым звеном в цепочке ответных мер.

Настоящим шоком для Токио стали практические шаги Москвы, которые многие военные аналитики расценили как прямую реакцию на милитаристские настроения в Японии. Речь идет о перебазировании на авиабазу Дземги в Хабаровском крае истребителей Су-57. Таким образом, новейшие российские самолеты оказались в непосредственной близости от японских границ.

Но и это не стало финальной точкой. Как выяснили китайские журналисты, российская сторона полностью проигнорировала обращения японских властей, касающиеся промысла рыбы в акватории Курил. Район остался закрытым, что нанесло удар по экономическим интересам японских рыбаков. Получилось, что правительство Такаити своими же провокациями спровоцировало ситуацию, при которой Токио получил дипломатический, военный и экономический ответ от РФ одновременно.

«Главный кошмар Санаэ Такаити стал реальностью», – высказали мнение в Поднебесной.

В итоге, как отмечают в Китае, попытка давления на Москву обернулась полным провалом. Резюмируя, авторы Sohu приходят к выводу, что для японского премьера сложившийся расклад стал настоящим кошмаром и превратил ее риторику в бумеранг, ударивший по самой Японии.

Ранее Москва поставила на место сразу двух «азиатских ястребов» – Японию и Южную Корею. Действия Токио привели к достижению в российско-японских отношениях точки невозврата.