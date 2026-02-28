Президент Финляндии заявил, что США вышли за рамки международного права

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в отношениях с Ираном американцы вышли «за рамки международного права». Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью местным СМИ финский политик отметил, что раньше США пытались легализовать зарубежные военные операции, запрашивая поддержку у союзников или ООН. Но сейчас подход изменился, и в ситуации с Ираном «практически ничего не спрашивалось».

«В настоящее время мы видим, как Соединенные Штаты в основном действуют за рамками традиционного международного права», — сказал Стубб.

По его словам, это «скорее прямая дипломатия между Соединенными Штатами и Ираном». Стубб считает, что Трамп и в дальнейшем не намерен привлекать посредников к разрешению иранского кризиса.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права». https://news.rambler.ru/politics/56108813-glava-mid-irana-pozvonil-lavrovu/