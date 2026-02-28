В США оценили ущерб американским объектам в результате ответных ударов Ирана. Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X, ущерб был минимальным и не повлиял на ход операции.

Сообщения о потерях или раненых среди американских военнослужащих не поступали. Отмечается, что в число целей вошли системы ПВО, пусковые установки, военные аэродромы, командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В CENTCOM заявили, что в первые часы операции с моря, воздуха и земли использовались высокоточные боеприпасы.

«Кроме того, оперативная группа CENTCOM "Скорпион" впервые в боевых условиях применила недорогие односторонние ударные беспилотники», — уточнили в командовании.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.