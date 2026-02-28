Орбан: Венгрия перекроет Украине поставки электроэнергии при необходимости

При необходимости Венгрия перекроет поставки электроэнергии Украине, но не сейчас. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан на мероприятии в Эстергоме.

© Global look

По его словам, Венгрия и Словакия совместно обеспечивают 40% украинского импорта электроэнергии.

«Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем... если потребуется», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что Владимир Зеленский скрывает информацию о состоянии трубопровода «Дружба».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Зеленский отказался провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба» для установления его реального состояния.