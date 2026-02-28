Bloomberg: США будут добиваться от Украины отказа от Донбасса

Соединённые Штаты намерены добиваться от украинских властей полного отказа от Донбасса в рамках плана по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы материала раскрыли детали предполагаемого дипломатического решения территориального вопроса.

Согласно данным издания, Вашингтон рассчитывает на реализацию сценария, при котором боевые действия будут остановлены, а ситуация заморожена по текущей линии соприкосновения.

«США будут добиваться от Украины отказа от всего Донбасса», — сказано в публикации.

25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина хочет с ходу решить вопрос территорий, но для этого нужна скрупулёзная подготовка.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Москва не получила ответа по территориальным вопросам от Киева.