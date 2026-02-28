В США рассказали, погиб ли верховный лидер Ирана при ударе Израиля

США полагают, что при ударе Израиля по Ирану погибли от 5 до 10 членов руководства республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. Об этом со ссылкой на источник сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин в социальной сети X.

"Правительство Соединенных Штатов согласно с оценкой Израиля о гибели аятоллы Али Хаменеи, а также 5–10 других высших иранских руководителей, которые все находились на совещании в комплексе зданий в Тегеране в субботу утром. Высший командующий КСИР также убит", - написала корреспондент.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название "Эпическая ярость". В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. Целью американо-израильских военных ударов были Хаменеи и президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

СМИ: убит верховный лидер Ирана

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. "Газета.Ru" следит за развитием событий.