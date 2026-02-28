В Дубае приостановили работу аэропортов

Аэропорты Дубая полностью остановили приём и отправку рейсов из-за воздушной угрозы, возникшей после ударов Израиля и США по Ирану.

«Компания Dubai Airports подтверждает, что все полёты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Дубай Уорлд Централ — Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления», — сообщается на сайте Управления аэропортов Дубая.

Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт и уточнять информацию о вылетах у авиакомпаний.

Ранее авиакомпания объявила о корректировке расписания в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном.

Росавиация уведомила об обходных маршрутах в пять стран Персидского залива.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.