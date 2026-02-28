В Иране пожаловались, что США превратили переговоры в поле боя

Соединенные Штаты снова превратили переговоры в поле боя, им нельзя доверять, они не исполняют никакие договоренности, рассказал журналистам председатель комитета национальной безопасности парламента Ирана Ибрахим Азизи. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры между США и Ираном при помощи региональных посредников продолжались на протяжении последних месяцев. Вашингтон выдвигал жесткие требования, Тегеран отстаивал свою ядерную программу, отметили журналисты.

«Американцы снова превратили арену для переговоров в военные действия. Мир должен знать. Это [атака США на Иран] явное доказательство того, что американцы не заслуживают доверия, они нарушают договоренности и не придерживаются никаких обещаний или соглашений», — констатировал Азизи.

Ранее сообщалось, что в субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ходе ракетных атак пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры — жилые дома, школа на юге республики.