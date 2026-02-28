Страна НАТО поддержала атаку США на Иран

Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал ракетные удары США и Израиля по Ирану. Его слова передает Reuters.

Канадский премьер отметил, что Иран, по его мнению, остается источником нестабильности и терроризма на Ближнем Востоке и не должен получить ядерное оружие.

«Канада поддерживает действия Соединенных Штатов по предотвращению получения Ираном ядерного оружия и предотвращению дальнейшей угрозы международному миру и безопасности со стороны его режима», — сказано в заявлении.

Также правительство Канады призвало к защите всего гражданского населения в конфликте.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».